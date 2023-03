Volterra toert door Meetjesland met antwoord op jouw energievragen

Volterra is een burgerenergiecoöperatie in het Meetjesland. “In maart toeren we door het meetjesland en doen we op vier woensdagavonden evenveel gemeenten aan in het Meetjesland”, zegt Peter Timmerman. “Tijdens ‘Burgerenergie@Meetjesland’ hebben we het over energie besparen, energie consumeren, en energie produceren in de energietransitie. We lichten natuurlijk de rol van burgerenergie toe. Maar we gaan vooral in gesprek in een interactieve sessie: hoe bespaar jij vandaag energie? Hoe doe jij wel of niet mee in de energietransitie? Hoe kan burgerenergie jou helpen?”