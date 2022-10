Volle Maan trakteert klanten op muziek, drank en hapjes na winst Theo

Afgelopen weekend won Sabrina Martens uit Sint-Laureins op de Theo’s in Eeklo de prijs voor beste marktkraam. Reden genoeg om de klanten op de donderdagmarkt van Eeklo te trakteren. Ilse Van Heule speelde accordeon, en de klanten werden verwend met gratis koffie, koffiekoeken, en later op de voormiddag ook wijn en kaas. “Ik sta veertien jaar op de Markt in Eeklo en ben bijzonder trots op de Theo die ik won”, zegt Sabrina. “De klanten hebben gestemd, dus vind ik het niet meer dan normaal dat ik nu trakteer. Ik doe trouwens altijd mijn best om wat sfeer op de markt te brengen, en voor lokale en authentieke producten te zorgen in mijn koeltoog. En dat wordt door de klanten duidelijk gesmaakt.”