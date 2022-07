Vijf Meetjeslanders scoren op Iron Man UK in Bolton: “We mogen met twee naar WK in Hawaï”

De pluim gaat naar Bram Vermeulen uit Sleidinge, Maarten De Reu uit Eeklo, Bavo Sierens uit Sint-Laureins, en naar de Adegemnaars Seppe Lanckriet en Ward Goethals. “We zijn alle vijf goed over de meet gekomen in deze loodzware wedstrijd, met 2.850 hoogtemeters in het fietsen en 350 in het lopen”, zegt Ward Goethals. “We hebben ons met twee kunnen kwalificeren voor het WK in Hawaï op 8 oktober. Bavo Sierens eindigde 90ste algemeen en zestiende in de leeftijdscategorie 40-44 jaar, in een eindtijd van 11 uur 39 minuten 7 seconden. Ikzelf eindigde twaalfde algemeen en werd derde in mijn leeftijdsgroep, in een eindtijd van 10 uur 22 minuten en 26 seconden.”