Vijf kringloopwinkels Meetjesland deze week in de bres voor Oekraïne: “Breng nu je spullen binnen, want dat is harder nodig dan ooit”

De kringloopwinkels uit Eeklo, Aalter, Maldegem, Assenede en Lievegem tonen zich deze week van hun mooiste kant. “De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd”, zegt Ronny Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van de vzw M-accent. Dat is het maatwerkbedrijf achter de vijf kringloopwinkels in het Meetjesland. “Ook in onze regio worden mensen opgevangen die gevlucht zijn. Deze week proberen we ons steentje bij te dragen, en dat doen we op verschillende manieren. Als kringloopwinkel kunnen wij in eerste instantie voorzien in materiële hulpverlening via het aanbod in onze winkels. Concreet kunnen we vluchtelingen helpen bij hun aankomst in België met kledij, huisraad, meubels, speelgoed en babyspullen. Allemaal zaken die ze nu goed kunnen gebruiken. Wij bieden ook korting aan mensen die het echt nodig hebben. Deze actie verloopt in samenwerking met al de OCMW’s uit ons werkingsgebied. Daarnaast bekijken we specifiek voor deze crisis samen met de gemeentes hoe en waar we kunnen helpen. Met stad Eeklo hebben we bijvoorbeeld enkele noodwoningen ingericht met gratis spullen uit de kringloopwinkel. En met gemeente Maldegem en Rotary Maldegem bieden we een bon van 250 euro aan Oekraïense vluchtelingen.”