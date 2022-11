Vier bestuurders betrapt met smartphone achter het stuur bij verkeersactie

De controle kadert in de actieweek tegen gsm-gebruik in het verkeer. De politie vatte post op verschillende locaties en betrapte vier personen die met hun smartphone bezig waren terwijl ze achter het stuur zaten. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor acht dagen ingetrokken. Ze mogen alle vier een oproepingsbrief van de politierechtbank in hun brievenbus verwachten.