VIDEO. Leerlingen runnen didactisch schoonheidssalon: “Iemand mooi maken geeft voldoening”

College ten Doorn heeft al een didactisch kapsalon, een leerlingenrestaurant en een serrewinkel, en daar komt nu ook een didactisch schoonheidssalon bij. De leerlingen Schoonheidsverzorging kunnen daar in de praktijk leren hoe je pakweg voetmanicure, gelaatsverzorging, make-up of nagelverzorging doet. “Iedereen zal hier vanaf januari kunnen boeken voor een ontharing, voetverzorging, gelaatsverzorging of make-up. We hebben ons schoonheidssalon de naam 4Beauty gegeven. Theorie is belangrijk, maar de leerlingen moeten dit toch vooral in de praktijk kunnen oefenen. Iemand mooi maken geeft voldoening”, klinkt het.