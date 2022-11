Verenigingsleven mag mening geven

Aalter Aperitief­con­cert met Hongaars strijkkwar­tet

Bij ArtA’A aan het Stationsplein van Aalter kan je op zondag 20 november genieten van een aperitiefconcert van het Sonoro Quartet. Met meer dan 40 concerten per jaar en als prijswinnaar van de ‘Bartók World Competition’ 2021 in het Hongaarse Boedapest is het Sonoro Quartet één van de meest belovende en toonaangevende strijkkwartetten van hun generatie. Tijdens dit aperitiefconcert brengt het kwartet werken van Haydn en Schostakovich. Het concert vindt plaats van 11 tot 13 uur. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop of 20 euro aan de ingang. Meer info en reserveren via 09/374.36.54 of www.aalter.be/aperitiefconcerten.

