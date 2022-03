Verdronken man in jachthaven was 55-jarige Johnny Deliaert en was geen onbekende figuur in Eeklo

Johnny Deliaert (55) woonde op zijn boot in de jachthaven en was ook een bekend figuur in de horeca in Eeklo. Dat blijkt ook uit meer dan honderd steunbetuigingen en reacties op de Facebookpagina van Café De Max. “Johnny ik heb mooie herinneringen aan je van in den tijd van de Artevelde bij Marga & Erwin”, klinkt het. “Rust in vrede makker”, schrijft een vriend.