Veiliger met de fiets over sporen in Oostveldstraat

Wie koopt het oude politiekan­toor van Eeklo? “Hier kan een mooi woonpro­ject tot leven komen”

Het Witte Huis in Eeklo, het voormalige politiekantoor in de Tieltsesteenweg, staat te koop. De eerste biedingsronde loopt, en vanaf 1,15 miljoen euro speel je mee. Het bekende gebouw afbreken is een optie, maar de kans is groot dat dit niet zal gebeuren. “Die buurt wordt een mooi nieuw stadsdeel”, zegt schepen Danny Plaetinck.