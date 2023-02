Vanaf maandag tijdelijk eenrichtingsverkeer in Tieltsesteenweg

Maandag starten de rioleringswerken in de Korte Moeie. “De opbraak van de wegenis is al uitgevoerd en de bemaling draaide al drie weken”, zegt schepen van Openbare Werken Marc Windey (SMS). “Deze week doet de aannemer nog enkele voorbereidende werken, waarna hij maandag zal beginnen met het plaatsen van de riolering. In een eerste fase start hij in de Tieltsesteenweg, waardoor er tijdelijk eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Tieltsesteenweg.”