Van een ponyportret tot een wandeling in een vlasdorp: 8 locaties waar je cultuur kan gaan opsnuiven tijdens Erfgoeddag

Meetjesland/GentOp zondag 24 april vindt de jaarlijkse Erfgoeddag plaats met het thema ‘Erfgoeddag maakt school’. Ben jij benieuwd naar hoe het schoolleven er vroeger uitzag? Of wil jij wel eens weten hoe je ouders of grootouders vroeger leefden? Breng dan zeker een bezoekje aan één van deze acht locaties in het Meetjesland en Gent en neem een kijkje in het verleden.

1. Het verhaal van het kanaal - AALTER

Stille waters, diepe gronden. Hoewel er vandaag weinig tot niks meer van te zien is, herbergt het kanaal in Aalter veel erfgoedverhalen. Een daarvan gaat over de Gentse Barge, die 200 jaar lang de vaste pendeldienst was tussen Gent en Brugge, en ook langs Aalter voer. Het schip was gekend voor zijn comfortabele reizen en culinaire verwennerij aan boord. Onder de passagiers bevonden zich gewone stervelingen, maar ook koningen, prinsen en andere adel. Al die verhalen kan je ontdekken tijdens een interactieve fiets- en wandelroute langs het kanaal in Aalter-Brug, Knesselare en Bellem. Kies uit twee wandellussen van 7,6 km of 11,5 km of ga voor de fietsroute van 27 km en geniet van een interactieve tour met audiofragmenten in het authentiek ‘Aolters’, beelden en extra quizvraagjes.

Info: Laad vooraf een route op via www.aalter.be/kanaal en neem je tablet of gsm mee onderweg.

2. Plantentuin? - GENT

Volledig scherm Plantentuin in Gent. © Wannes Nimmegeers

In de 19e en 20e eeuw floreerde de plantenteelt in en rond Gent. De Gentse Plantentuin en tuinbouwers genoten grote (inter)nationale faam. Inmiddels herbergt dit leuk stukje groen aan het Citadelpark van 2,75 hectare groot ruim 10.000 planten. Op Erfgoeddag kan je in de Plantentuin de rijke geschiedenis van het Gentse tuinbouwonderwijs herontdekken. Via de verrassende fiets- en wandelroutes kan je ook na Erfgoeddag jouw Gents plantenhart ophalen.

Info: Zondag 24 april van 10 tot 18 uur. Plantentuin Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent

3. Krulbollen, jong geleerd is oud gedaan - EVERGEM

Volledig scherm Krulbollen. © Photo News

Op Erfgoeddag zet de krulbolbond haar jeugdwerking in de kijker. Ontdek de vaste expo over krulbollen in de historische molen, uitgebreid met foto’s en getuigenissen van de jeugdgroepen. Bovendien kan je zelf ook leren krulbollen tijdens de open initiatie. Ook kinderen zijn welkom. Nadien kan je nog genieten van een verfrissend drankje in het krulbolcafé.

Info: De expo heeft plaats van 10 tot 18 uur in Doornzeledries 1b, 9940 Evergem.

4. De school -en textielstrijd - WAARSCHOOT

Volledig scherm De voormalige textielfabriek in Waarschoot. © rv

De rijke Waarschootse textielgeschiedenis is verweven met het plaatselijke schoolverleden. Het onderwijsconflict van het laatste kwart van de 19de eeuw maakte van het textieldorp zelfs een katoenbastion. Cultuurvereniging Historisch Lieveland brengt het verhaal van hoe de liberale partij (g)een vuist wist te maken tijdens de strijd om de ziel van de kinderen. Tijdens een boeiende lezing kom je er alles over te weten.

Info: De lezing heeft plaats van 15.15 uur tot 16 uur. Verzamelen aan de trappen van het gemeentehuis aan Dorp 1, 9950 Waarschoot. Reserveren tot 22/4/22 via pieter.de.reu@telenet.be.

5. Het ponyportret - GENT

Volledig scherm Een schooljongen uit het derde leerjaar op een pony. © Huis van Alijn

Mooi lachen naar de camera, want de schoolfotograaf komt langs! Vroeger waren de pose en de achtergrond belangrijk voor het schoolportret. Statige foto’s op een schoolbank, tussen speelgoed of zelfs zittend op een kameel. In de jaren 1960 en 1970 waren foto’s met een pony populair. Op Erfgoeddag kan je in het Huis van Alijn een nieuw ponyportret laten maken. Zonder echte pony, maar met een knipoog naar deze traditie.

Info: Zondag 24 april van 14 tot 18 uur. Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent

6. 35 jaar gemeentelijke muziekschool - SINT-LAUREINS

Volledig scherm De gemeentelijk muziekschool van Sint-Laureins. © uitinvlaanderen.be

Al ruim 30 jaar kunnen Sentenaren terecht in de gemeentelijke muziekschool van Sint-Laureins. Ze leerden er alle vaardigheden die nodig zijn om muziek een waardevolle aanvulling in hun leven te laten zijn. Doorheen al die jaren werden heel wat sfeerfoto’s gemaakt. Bezieler John Snauwaert verzamelde boeiend beeldmateriaal en stelde een fototentoonstelling samen.

Info: De fototentoonstelling in te bewonderen van 10 tot 17.30 uur in CC De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Jan-in-Eremo.

7. Depotbezoek in het GUM - GENT

Volledig scherm GUM Gent © VTM NIEUWS

In de kelderverdiepingen van het GUM, waar vroeger het Museum voor Dierkunde zat, worden momenteel nieuwe depotruimtes gebouwd. Ben je benieuwd naar de plannen en wil je zelf zien hoe het GUM zijn open depot zal inrichten? Reserveer dan je plaatsje voor een exclusief bezoek onder begeleiding van Dominick Verschelde, conservator van de zoölogische collecties. De rondleiding geeft nieuwe inzichten in het wetenschappelijke denken en werken en zet ook jou aan het denken … en soms twijfelen.

Info: Zondag 24 april van 10 tot 18 uur. GUM - Gents Universiteitsmuseum K.L. Ledeganckstraat 35 9000 Gent Inkom via de Plantentuin. Rondleiding om 10.30, 11.30, 13.30 en 14.30 uur. Reserveren via de website.

8. Vlasdorp - Bentille

Volledig scherm Bentille was gekend voor de teelt van vlas. © uitinvlaanderen.be

Het dorp Bentille was destijds het centrum van de Meetjeslandse vlasbewerking. Enkele rondleidingen laten je deze geschiedenis ontdekken en een tentoonstelling in de oude gemeenteschool toont hoe de Bentillenaren destijds doordrongen waren van vlas. Verken je dit erfgoed liever in de open lucht? Download dan de erfgoedwandeling in de erfgoedapp.

Info: De begeleide wandelingen van 3 kilometer lang starten om 10.30 en 14. 30 uur in CC De Meet, Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Jan-in-Eremo.