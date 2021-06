Vakbonden en directie vinden voorlopig geen akkoord over Ontex Eeklo

De gesprekken tussen de vakbonden en de directie van Ontex hebben voorlopig nog geen resultaat opgeleverd. “De bedoeling van vandaag was vooral om de agenda’s van alle partijen naast elkaar te leggen en te bepalen wanneer we wat gingen bespreken. De komende dagen zitten we opnieuw met hen aan tafel”, meent Jef Monballyu, directeur van de site in Eeklo.

Wanneer de gesprekken in volgende fase ingaan is nog onduidelijk. Het zal daarom nog even wachten zijn op een uitsluitsel. “We zijn in nauw overleg met onze sociale partners, maar het is moeilijk te zeggen wanneer we tot een oplossing zullen komen”, klinkt het. “Voolopig lijsten we alle vragen op die binnenkomen, maar over inhoudelijke thema's is nog niet gesproken.” Bij de vakbonden wou men geen verdere commentaar geven.