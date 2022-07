Vakantie in Bütgenbach eindigt fataal voor asielzoeker (26) uit Eeklo, nadat hij verdrinkt in meer

Eeklo Brand in tuinhuis slaat over naar aangrenzen­de tuinhuizen

Maandagnamiddag heeft er een brand gewoed in een tuinhuis in de Lijsterbesstraat in Eeklo. De vlammen sloegen over naar de haag waardoor er ook twee andere en naburige tuinhuizen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden bij de brand.

18 juli