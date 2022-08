Trouwlocaties in openlucht eindelijk afgewerkt: wachten op eerste bruidspaar

Het is nog wachten op het eerste huwelijk in openlucht in Eeklo. De meerkost is 300 euro en dat schrikt wellicht toekomstige trouwers af. Ondertussen is het buitenmeubilair geleverd, en kan je nu zien hoe zo’n buitentrouw er uitziet. “Bruidspaartjes kunnen sinds kort ook hun burgerlijke trouwbeloften afsluiten in openlucht”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “In onze stad zijn hiervoor twee sfeervolle locaties. Ingericht met bankjes in een duurzame, houten constructie met beplanting. Dat kan op het Canadaplein. De andere locatie is een idyllisch plekje gelegen in de schaduw van een lindeboom, op het pleintje tussen de bibliotheek en het cultuurcentrum.”