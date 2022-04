Trouwen in Eeklo? Twee jaar lang niet op stadhuis maar wel in Jeneverhuis

De komende maanden worden bruidsparen nog op het stadhuis van Eeklo getrouwd, maar vanaf deze zomer komt daar twee jaar lang verandering in. “De geplande restauratie van ons stadhuis moet ten laatste in september starten”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Tijdens de werken mag er voor de veiligheid niemand binnen in het stadhuis. Dat wil dus zeggen dat we tijdelijk op zoek moeten naar een nieuwe trouwlocatie. Het Jeneverhuis is pas gerestaureerd, en we gaan de huwelijken daar voltrekken. Dat zal wellicht gebeuren vanaf het midden van de zomer, en dat voor zeker twee jaar. We gaan het Jeneverhuis gezellig inrichten voor de ceremonieën. Bij het buiten komen is het Van Hoorebekeplein ook wel een mooie locatie voor de trouwfoto’s.”