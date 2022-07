Triatleet Dominic De Caluwé opent sport- en medisch huis in Molenpark: “We werken aan de geneeskunde van de toekomst”

In het centrum van Eeklo werd in april de eerste steen gelegd van de nieuwe woonbuurt Molenpark. Projectontwikkelaar ION bouwt er op een terrein van 4.300 vierkante meter 76 stads- en parkappartementen, 13 gezinswoningen, twee handelspanden en een nieuw stadspark, het Louisepark. In deze nieuwe buurt nestelen Dominic De Caluwé en Hatem Sassi zich met het sport- en medisch huis Crescendo.

Verschillende disciplines

De drijvende kracht achter Crescendo is bewegings- en gezondheidswetenschapper en triatleet Dominic De Caluwé. In zijn praktijk in Pokmoere in Eeklo geeft hij sporters professioneel trainingsadvies en dit doet hij samen met osteopaat en kinesist Hatem Sassi. Het duo heeft nu grote verhuis- en uitbreidingsplannen. “In het sport- en medisch huis brengen we verschillende therapeuten uit meerdere disciplines samen onder één dak", zegt Dominic. “Hiermee volgen we een trend want, medici die nog alleen werken in hun praktijk worden zeldzamer. Therapeuten met allerhande specialisaties gaan steeds meer samenwerken in groepspraktijken, zodat al hun expertise gebundeld wordt en ze elkaar versterken. We hebben onderzoek gedaan naar samenwerkingsvormen binnen de geneeskunde en de meeste medische huizen omvatten op dit moment dezelfde beroepsdisciplines. Wij willen vernieuwender zijn. We brengen diverse disciplines die bij elkaar aansluiten samen. Zo komen er bijvoorbeeld gespecialiseerde osteopaten, kinesitherapeuten, artsen en een inspanningsfysioloog.”

“In onze huidige praktijk zijn al een osteopaat en een kinesitherapeut aan de slag”, vervolgt Dominic. “Het aanbod zal in het Molenpark uitgebreid worden met osteopaat Frederiek De Vlieger uit Maldegem en osteopaat voor kinderen en vrouwen Anniek Van Tongel uit Eeklo. Crescendo zal ook samenwerken met orthopedisch chirurg Alex Demurie van het AZ Alma in Eeklo. Hij is ook de drijvende kracht achter de nieuwe polikliniek in Eede, net onder de Nederlandse grens. Met deze groep experten richten we ons naar twee doelgroepen, namelijk mensen die streven naar een betere gezondheid en atleten die hun prestaties willen verbeteren. Daarnaast begeleiden we een aantal topsporters en willen voor hen ook een referentiecentrum worden. Zo is veldrijder Emiel Verstrynge één van de sporters die we begeleiden.”

“Geneeskunde van de toekomst”

“Crescendo maakt gebruik van de zogenaamde klinische Psycho-Neuro Immunologie (kPNI)”, legt Dominic uit. “Dit is een integrale en gestaag groeiende wetenschap die kijkt naar alle systemen in het lichaam. De therapeut bekijkt daarbij het ziektebeeld in zijn geheel en gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak van de klacht. En die kan zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn, of een combinatie van beide. Op basis van alle parameters wordt iedereen individueel een oorzakelijk begeleid volgens hulpvraag en doelstelling. We werken aan de geneeskunde van de toekomst, waarbij het lichaam als één geheel wordt bekeken. De officiële opening is voorzien voor de zomer van 2024.”

