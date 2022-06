Tijdelijke verkeerslichten voor werken in Heilig Grafstraat

Eeklo Binnenkort 30 per uur in binnenstad Eeklo? “Overdag kan je nu toch al niet veel sneller”

Mogen we binnenkort nog maar 30 per uur rijden in de binnenstad van Eeklo? De stad wil het in ieder geval laten onderzoeken, maar een snelheidsverlaging moet dan wel kaderen in een algemeen plan om de doortocht op de N9 veiliger te maken. De reacties zijn alvast verdeeld.

21 juni