Theo, Theofiel, Theo Mobiel of Theo Flitser? Eeklo zet handelaars in de kijker met opgefriste ondernemersprijzen

Door corona konden de Theo’s lange tijd niet georganiseerd worden. Theo staat voor de Trofee Hedendaags Eekloos Ondernemen, en zet succesvolle ondernemers in de bloemetjes. Alle awards krijgen een nieuwe naam en er zijn ook nieuwe categorieën.

“Het is goed dat de Theo’s terug zijn, in een nieuw en opgefrist jasje”, zegt Thierry Smet, de voorzitter van de Economische Raad in Eeklo. “Na de moeilijke coronajaren is het meer dan ooit nodig om de lokale handelaar een hart onder de riem te steken. Door de Theo’s kunnen onze ondernemers zich in de kijker werken, en dat loont altijd. Onze ondernemers zijn echt de zuurstof voor onze stad. Onze grote kmo’s dragen bij aan de werkgelegenheid en zorgen voor de uitstraling van de stad. Maar ook kleinere ondernemers maken in Eeklo het verschil. Niet alleen in het kernwinkelgebied, maar in elke hoek van onze mooie stad. Er zijn alles samen 1.600 ondernemers, handelaars en vrije beroepen in Eeklo. Er is dus heel wat om op de kaart te zetten.”

Marktkramers

Een nieuwigheid in de Theo’s is de prijs voor de marktkramers. “Ook zij bepalen mee de sfeer in onze stad, en daarom vinden we het belangrijk om hen ook een aparte prijs toe te kennen”, zegt schepen Hilde Lampaert (N-VA). “De marktkramers werden vroeger nooit vermeld bij de Theo’s, maar op donderdag brengen zij wel leven in onze stad. Voor hen hebben we een aparte categorie in het leven geroepen. Die zullen we de Theo-Mobiel noemen. Elke Theo krijgt dit jaar trouwens een aparte naam.”

Eco Theo

De hoofdprijs gaat naar de Theo of Thea, en dat wordt de ondernemer of onderneemster van het jaar. De starter van het jaar gaat met de Neo Theo naar huis , en de Eco Theo wordt uitgedeeld aan de ondernemer die eruitspringt op het vlak van duurzaamheid. De ‘lifetime achievement award’ wordt vanaf dit jaar de Theofiel. De winkel van het jaar krijgt de Theo Store en de persprijs wordt vanaf nu de Theo Flitser. Opvallend: voor de horeca is er dit jaar geen aparte prijs voorzien. “We hebben de voorbije jaren al veel prijzen uitgereikt aan de horeca, en slaan dit jaar eens over. Maar dat wil niet zeggen dat de horeca niet genomineerd kan worden als bijvoorbeeld de ‘ondernemer van het jaar’ of pakweg de prijs van de ecologie”, klinkt het.

8 oktober

De Theo’s worden op zaterdag 8 oktober uitgereikt, in het pop-uptheater aan de Nijverheidskaai. Oud-Eeklonaar Roos Van Acker presenteert de avond. Vanaf nu kan je sponsortafels kopen, zodat je de avond live kan bijwonen. Eeklonaars kunnen vanaf nu ook hun favoriete ondernemer nomineren. Dat kan je doen op www.eeklo.be/theo.

