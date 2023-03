Tennisclub Dubbeloo kijkt positief vooruit na woelige weken: “Nooit getwijfeld om in april ons nieuw seizoen te starten”

RESTOTIP. Diederik van Assenede: “Europese keuken van topkwali­teit”

Dit jaar is het 230 jaar geleden dat Diederik van Assenede, klerk van de graaf van Vlaanderen, werd geboren. Van Assenede is bekend als de vertaler van de Oudfranse ridderroman Floire et Blancheflor en speelde een belangrijke rol in de emancipatie van de Nederlandse literatuur aan het Vlaamse hof. Chef Frank Mertens besloot in 2009 zijn restaurant naar de cultfiguur te vernoemen en verwent sindsdien zijn gasten met een pure Franse keuken. Wij gingen proeven.