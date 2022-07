Tennis- en padelclub Eeklo viert goud: “Tornooiweken met vernieuwd terras”

Elke dag van 10 uur ’s ochtends zijn er wedstrijden op de terreinen in de Korte Moeie 16 in Eeklo. “Onze tornooiweken zijn er zowel voor padellers als voor tennissers”, klinkt het bij de club. “Twee weken lang verwelkomt onze familieclub spelers van uit het hele land. Onze supporters kunnen mee genieten vanop het vernieuwde terras. In de eerste week is er een jeugdtornooi. Alle geplande wedstrijden kan je vinden op de website van Tennis Vlaanderen.”