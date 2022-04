’t Kaaiken trakteert zondag met hapje en drankje op rommelmarkt

De wekelijkse rommelmarkt op zondag op ’t Kaaiken was een initiatief van wijlen voorzitter Andre Dellaert, die in 2015 overleed. “Hij zorgde ervoor dat er jaarlijks een receptie werd gehouden op de zondagse markt”, zegt Dirk Mussche. “Deze traditie hebben wij na zijn overlijden voortgezet. De voorbije twee jaar kon het niet door corona, maar op zondag 17 april doen we het weer. Vanaf 10 uur is iedereen welkom op het Gebroeders Van De Woestijneplein in Eeklo. We zorgen voor een hapje en een drankje.”