Annick Willems (62) start op 1 september aan haar laatste jaar als algemeen directeur van het College ten Doorn in Eeklo. Een bijzondere dag, want precies vijftig jaar eerder stapte ze er voor het eerst als leerling door de schoolpoort. “En zeggen dat ik als jong meisje eigenlijk archeologe wou worden”, vertelt Annick. Een duik in haar herinneringen en fotoalbums.