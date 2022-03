Startende ondernemers laten zich zien op ‘Santeboetiek Eeklo’: “We willen onze passie overbrengen”

De kapel van Convent³ in de Tieltsesteenweg 22 in Eeklo wordt twee dagen lang een origineel shoppingcenter. “Eigenlijk wilden we eerst gewoon zelf een eigen pop-upevent organiseren”, zeggen Sarah en Dietmar van Hoppiepolla. “We kwamen bij Patrick en Hilde van Convent³ terecht, en zagen het plots grootser. We stuurden een aantal lokale, kleine ondernemers een enthousiast bericht met de vraag of ze geïnteresseerd waren om samen iets te organiseren. We hebben uiteindelijk zestien ondernemers warm kunnen maken. Alle deelnemers geloven sterk in het idee van lokaal ondernemen. Iedereen is gepassioneerd en probeert via zijn producten of diensten net dat tikkeltje extra mee te geven. Wij willen echt onze passie overbrengen. En nu het na twee jaar corona eindelijk weer mag, komen we graag samen naar buiten. Je kan shoppen en workshops volgen. Er is kinderanimatie en een bar.”