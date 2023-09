Stadsbestuur Eeklo boos om geuzentitel van ‘marginale stad’: “Wij doen er net alles aan om het M-woord te bannen”

Zowat alle media hebben de voorbije dagen bericht over het feit dat Eeklo op 18 september een hoofdrol speelt in een BBC-reportage over duurzaamheid. Maar het goede nieuws werd meteen ook gelinkt aan het verleden, toen Eeklo de titel van ‘marginaalste stad’ van Vlaanderen opgespeld kreeg. Iets waar de nieuwe bestuursploeg elke dag keihard tegen vecht. Het stadsbestuur betreurt de keuze van enkele krantenkoppen waarin de klemtoon ligt op Eeklo als marginaalste stad van Vlaanderen. Volgens hen wordt daardoor de positieve boodschap omtrent de klimaatinspanningen van de stad ondergesneeuwd.

Eeklo wil echt werken aan het imago. De stad startte dit voorjaar een citymarketingtraject op, samen met gespecialiseerde bureaus. “Als schepen van Citymarketing ben ik teleurgesteld en boos over de keuze van titel gebruikt door de pers naar aanleiding van de BBC-reportage, over hoe wij als stad uitblinken in duurzaamheid”, zegt schepen Lampaert (N-VA). “De titel heeft er voor gezorgd dat het positieve nieuws naar de achtergrond is geschoven, en wij onterecht negatief in beeld komen. Zeven op de tien Eeklonaars zijn trots op hun stad. Wij aanvaarden niet meer dat het M-woord met ons wordt geassocieerd. Onze stad heeft enorm veel faciliteiten en troeven, en die gaan we meer en meer naar buiten brengen. De BBC reportage is zeer goed nieuws en we zijn daar trots op!”