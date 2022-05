Stadhuis moet twee jaar helemaal op slot: “Lokalen gebruiken te gevaarlijk tijdens restauratiewerken”

EekloDe geplande verbouwingswerken van het historisch stadhuis van Eeklo hebben vergaande gevolgen voor de dienstverlening. Het stadhuis moet vanaf deze zomer helemaal op slot, en dat voor een periode van twee jaar. Burgers zullen het stadhuis niet in mogen. Ten laatste in september wordt gestart met de werken.

Het stadhuis van Eeklo is vandaag de locatie van de Dienst Burgerzaken, waar je dus terechtkan om pakweg je identiteitskaart of rijbewijs te vernieuwen. Er is veel ruimte voor vergaderingen en het stadhuis is ook de mooie locatie voor huwelijken en officiële ontvangsten. Maar dat zal tijdens de verbouwingen allemaal niet mogen. Om veiligheidsredenen zal het stadhuis helemaal op slot gaan tijdens de verbouwingen, en zal geen enkele ruimte gebruikt kunnen worden.

“We willen onze dienst Burgerzaken eind juni al verhuizen naar het Jeneverhuis”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “We willen die verhuis in een weekend doen, zodat de burger geen dienstverlening moet missen. Het ene moment zal het nog in het stadhuis kunnen, en vanaf de maandag erop zal je dan voor de dienst Burgerzaken in het Jeneverhuis terechtkunnen. Ook de huwelijken zullen we in het Jeneverhuis voltrekken. Of eventueel op een buitenlocatie, zoals onlangs door de gemeenteraad goedgekeurd werd.”

Er werd nog intern bekeken of het stadhuis tijdens de werken deels in gebruik kon blijven, maar dat blijkt onmogelijk. “De sleutel gaat tijdens de werken op het slot. Niemand zal het stadhuis binnen of buiten mogen. Tijdens de verbouwingswerken zou dat veel te gevaarlijk zijn”, zegt de burgemeester.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Burgemeester Luc Vandevelde aan het Jeneverhuis. © Joeri Seymortier

Wanneer de langverwachte verbouwingen starten, staat nog niet helemaal vast. Wellicht ergens na het bouwverlof. Sowieso zullen de werken ten laatste in september moeten starten. “September is effectief de absolute deadline voor de start van de werken. Vlaams minister Matthias Diependaele zette in september vorig jaar zijn handtekening onder een restauratiepremie van 1.110.975 euro. Dat geld is toegezegd, maar dan moeten de werken wel binnen het jaar starten. Uiterlijk in september moet de restauratie starten, anders zijn we onze premie kwijt. En meer dan een miljoen mislopen laten we zeker niet gebeuren”, zegt burgemeester Vandevelde.

Lift

De restauratiewerken zullen twee jaar duren, en zijn ingrijpend. Zowel de buitenkant als de binnenkant van het stadhuis zal gerestaureerd worden. Aan de buitenkant worden de daken gerestaureerd, en wordt ook de bekroning van het belfort vernieuwd. De gevels worden nagekeken en hersteld waar nodig. In het stadhuis worden de ruimtes heringericht, zodat ze flexibel en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Om warmteverlies tegen te gaan, zal voor de ramen voorzetbeglazing geplaatst worden. Er komt ook een lift zodat het stadhuis toegankelijk wordt.

1240

De geschiedenis van het stadhuis van Eeklo gaat terug tot het jaar 1240. Er waren al minstens vijf grote verbouwingen. Op het einde van de zestiende eeuw is een deel van het stadhuis afgebrand. In 1943 werd het stadhuis van Eeklo dan beschermd als monument.

