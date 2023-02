Stad werkt aan plan in strijd tegen ‘menstruatie-armoede’

Deinze/Gistel/Ichtegem Tientallen inbraken pleegde hij in Vlaanderen, tot hij op heterdaad betrapt werd: “Hij had een boekje met 145 adressen op zak”

Fors geweld, veel schade en een kleine buit. Dat was de rode draad bij de tientallen diefstallen die S.D.C. (38) uit Torhout pleegde. Ontredderd door de dood van zijn vader en gebukt gaand onder een drugsverslaving zocht S. manieren om snel aan geld te geraken. Maar hij had één principe: “Ik zou nooit inbreken in een woning, enkel in openbare gebouwen.” Hij werd uiteindelijk op heterdaad betrapt in een school in Deinze.

3 februari