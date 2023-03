Stad Eeklo ziet extra openingsuren op zaterdag niet zitten

Johan (66) krijgt na oplichting 29.000 euro terug, maar waarom kan bank overige 37.000 euro niet recupere­ren? Expert geeft antwoord

Toch een beetje goed nieuws voor fraudeslachtoffer Johan de Pau (66): de bank wist een overschrijving van 29.000 euro te recuperen van een Spaanse rekening. Oplichters maakten de ondernemer uit Maldegem in één dag tijd 66.000 euro lichter. Eerst via een berichtje in naam van zijn dochter, later telefonisch in naam van zijn bank. Waarom kan een bank de ene overschrijving redden, maar de andere niet? Wij legden ons oor te luisteren bij een expert.