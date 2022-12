Stad Eeklo geeft prijzen aan beste renovatie, restauratie en herbestemming

De prijs is voor de meest geslaagde renovatie-, restauratie-, herbestemming- en nieuwbouwprojecten in Eeklo. De Renovatieprijs is voor het pand van de familie Vanroose-De Craemer in de Gentsesteenweg 35 en de familie Tielens-Hamerlinck in de Gentsesteenweg 37. De restauratieprijs is voor De Ramblas van de familie De Ketelaere-Ben Rhouma op de Markt. De nieuwbouwprijs gaat naar de familie Verzee-Slock in de Gravin Johannalaan 11a. De prijs voor de beste herbestemming gaat naar het project Wulffaert-Vandermoere, aan de pop-up in de Nijverheidskaai 7. De publieksprijs tenslotte is voor Richtpunt Campus Eeklo in de Roze 131.