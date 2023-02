Sportprijzen in Eeklo: 7 trofeeën, 65 medailles en 185 erediploma’s

De Lifetime Achievement Award voor de hele carrière gaat naar Philibert Blancke en Dirk Bogaert. De Masters Trophy voor een uitzonderlijke prestatie bij de masters is voor Lizzy Immesoete. De jaarlijkse Trofee voor Sportverdienste gaat dit jaar naar Francis Sevenoo. De titel van ‘Verdienstelijke werker’ is weggelegd voor Marc De Lobel, Dylan Dobbelaere en Ann Claeys. “Er werd aan 65 atleten een medaille uitgereikt vanwege hun Belgische of internationale titel”, zegt voorzitter Steven Lepoutre. “Er werd ook nog eens aan 185 atleten een erediploma uitgereikt vanwege hun behaalde prestaties op provinciaal, Vlaams of nationaal niveau. Eeklo is duidelijk een sportstad.”