Sporen van bijna duizend jaar oude gracht gevonden rondom Huysmanhoeve

Op luchtfoto’s zagen archeologen eerder al dat op geruime afstand rond de Huysmanhoeve en de bestaande gracht een duidelijke vierkante vorm lag met verkleurde grond. Daaruit groeide het vermoeden dat er al een gracht moet gelegen hebben voor het ontstaan van de eerste gebouwen op de hoeve in de 13e eeuw. Archeologen hebben in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen deze week manueel putten geboord op zoek naar de gracht. Daarbij vonden ze op 1,5 meter tot 2 meter diepte sporen van een gedempte gracht. “Lichtbruine grond wijst op ongeroerde grond”, legt archeoloog Floris Beke uit, die de opgravingen deed. “In de donkere aarde waarmee de gracht is gevuld, hebben we voorlopig al enkele scherven en een stuk leer gevonden, dat afkomstig kan zijn van een Middeleeuwse schoen.”

Vegetatie

Daarnaast vonden de archeologen ook sporen van planten en zaden. Die kunnen helpen bij de reconstructie van de planten, struiken en bomen die er in de 11e eeuw rond Eeklo groeiden. Uit die periode bestaat namelijk weinig documentatie over Eeklo, laat staan over de vegetatie. “Omdat Eeklo nauwelijks op schilderijen uit die tijd afgebeeld wordt, weten we bijvoorbeeld niet of hier toen veel bossen stonden of niet. We weten dat de graven van Vlaanderen ooit regelmatig in deze streek kwamen jagen omdat hier veel bos stond, maar wanneer die exact zijn verdwenen, weten we niet.” Waarom die gracht ooit gegraven is, is voorlopig nog een vraagteken. “Het vermoeden bestaat dat op de weide binnen de gracht schapen werden gehouden. Wol was in die tijd vermoedelijk een belangrijke bron van inkomsten voor de streek", besluit Beke.