Spektakel in het Heldenpark: komend weekend Belgisch kampioenschap boomklimmen

EekloEeklo is komend weekend gaststad voor het Belgisch kampioenschap boomklimmen. Boomverzorgers uit het hele land zakken af om spectaculaire proeven te doen in de hoge bomen. Supporters zijn welkom, en wie wil kan ook zelf uitproberen of hij een goede klimmer is.

Het moest al twee jaar geleden gebeurd zijn, maar door corona is Eeklo nu pas gaststad voor de 25ste editie van het Belgisch kampioenschap boomklimmen voor boomverzorgers. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni palmt de Belgian Arborist Association (B.A.A.S) het Heldenpark in Eeklo in. “We doen ons kampioenschap elk jaar in een andere provincie van het land, en nu stond Oost-Vlaanderen op de agenda”, zegt woordvoerder Eddy Pauwels. “Deze keer werd Eeklo gekozen, omwille van de prachtige bomen in het Heldenpark en de goede accommodatie in de onmiddellijke nabijheid. Op het BK Boomklimmen doen de boomverzorgers mee voor de titel van Belgisch kampioen. Op zaterdag vinden de voorrondes plaats. Die bestaan uit vijf opdrachten, die verband houden met de dagelijkse praktijk van de boomverzorgers. De 56 deelnemers moeten hun kunsten tonen in vijf bomen, en worden op elk onderdeel beoordeeld door een jury. Punten worden niet alleen toegekend op snelheid. Het grootste deel wordt toegekend voor het veilig klimmen en de gebruikte techniek. De kandidaten moeten tonen dat ze goed kunnen mikken, hun evenwicht kunnen houden op takken, en op het einde natuurlijk ook snel in een boom kunnen klimmen.”

Meesterlijke klim

De voorrondes op zaterdag volgen een rotatiesysteem in vijf grote bomen, waardoor bezoekers op elk moment de kans krijgen om elk van de proeven op elk willekeurig moment te volgen. De acht best scorende deelnemers -vijf mannen en drie vrouwen- uit de voorrondes krijgen een plaats in de finale op zondag. “Dat noemen we dan de Master Climb”, zegt Pauwels. “Die discipline simuleert een dagelijkse werksituatie van een boomverzorger. Elke finalist geef in deze ronde het beste van zichzelf in een ultieme meesterlijke klim. De winnaar van de Master Climb is dan Belgisch kampioen. Na de Master Climb is er ook een aparte discipline ‘head to head ascent’, waarbij de deelnemers het tegen elkaar opnemen om zo snel mogelijk langs een touw naar omhoog te klimmen.”

Het BK boomklimmen moet voor spektakel zorgen in het Heldenpark in Eeklo.

Stad Eeklo is blij met het evenement. “Dit zorgt voor spektakel en ambiance in onze stad”, zeggen de schepenen Danny Smessaert en Marc Windey. “We hebben een paar jaar moeten wachten, maar zijn blij dat Eeklo nu toch aan de beurt is. Er worden minstens tweeduizend toeschouwers verwacht, en dat is als stad mooi meegenomen.”

Veel muziek

Omdat het om de 75ste editie gaat, wordt er ook feest gevierd. Op vrijdagavond 10 juni is er vanaf 21 uur een optreden van coverband The Impuls. Iedereen is gratis welkom in het Heldenpark. Op zaterdagavond is er een barbecue, en om 21.30 uur treedt Das Rock op. Nadien is er zaterdagavond nog een open bar. Tijdens de wedstrijden op zaterdag en zondag kan je de kandidaten aan het werk zien, maar kunnen bezoekers ook zelf hun kans wagen op een touwenparcours en een klimrots. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel, terwijl volwassenen in de bar genieten. Het hele weekend gratis toegang.

Info: www.baas-isa.be.

