Slager Dieter De Baere is Jonge Eeklose Ondernemer van het jaar

Dieter De Baere van Hoeveslagerij ‘t Pauwenhof in de Vrombautstraat werd door Jong CD&V Eeklo in de bloemetjes gezet. “Dieter leidt als jonge ondernemer-landbouwer de hoeveslagerij en daarnaast stelt hij er ook heel wat jonge mensen te werk”, zegt Kristof Ryckaert, co-voorzitter van Jong CD&V Eeklo. We hebben voor Dieter gekozen omdat hij met zijn hoeveslagerij een voorbeeld is van de korte keten in de landbouw, door het dicht bij huis aanbieden van verse kwaliteitsproducten. Gelet op de moeilijke tijden voor de landbouw met daarbovenop ook nog eens de energiecrisis, vinden wij het heel straf dat Dieter dit allemaal doet. Door het plaatsen automaten met onder andere vleeswaren, aardappelen en aardbeien speelt hij ook al jaren in op de vernieuwde trend van de verkoop.”