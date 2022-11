Sinterklaas neemt de boot naar Eeklo

De Sint komt aan in de Eeklose Jachthaven op zondag 13 november om 14 uur. Het stadsbestuur en het bestuur van jachtclub vzw EYK zorgen voor een officieel welkom. De Sint neemt even de tijd om met de kinderen te praten en hun tekeningen in ontvangst te nemen. Op zaterdag 19 november volgt nog een feest. Die dag wordt van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur voor kinderanimatie gezorgd in De Blokhutten in de Sportlaan 25. Iedereen krijgt dan ook de kans om persoonlijk bij de Sint langs te gaan voor een kort gesprekje. Elk kind ontvangt een mooi geschenkje van de pieten.