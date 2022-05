Scouts Eeklo viert 75ste verjaardag: zaterdag jubileumfeest met optocht door de straten

“Onze vereniging werd eigenlijk al 75 jaar in 2020, maar door corona konden we dat nog niet eerder vieren”, zegt Dennis Dobbenie. “Zaterdag om 13.30 uur worden we officieel ontvangen op het stadhuis en spelen onze leden een spektakelspel op de Markt. Nadien trekken we in stoet door de straten van Eeklo. Rond 16 uur moeten we aankomen op onze scoutsterreinen. Daar houden we receptie, waarvoor nu al meer dan 300 leden en oud-leden ingeschreven zijn. Later op de avond is er nog een jubileumfeest.”