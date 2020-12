Schooldirecteurs trekken langs 250 deuren met fles wijn als nieuwjaarscadeau

Assenede “Ik ben bang voor uitzaaiin­gen”: Lindsay (41), mama van drie, kreeg een foute kankerbe­han­de­ling

19 december Lindsay (41) kreeg in mei een zware verdict te verwerken. Onderzoek in het AZ Alma in Eeklo wees uit dat ze met een snelgroeiende, agressieve borstkanker kampte, waarna ze behandeld werd in het AZ Maria Middelares in Gent. Na een operatie en bijhorend nieuw onderzoek bleek echter dat de tumor minder agressief was dan eerst gedacht. Lindsay werd dus overbehandeld én kon later starten met de nabehandeling. “Ik heb schrik dat er nu uitzaaiingen zullen zijn”.