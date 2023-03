Schepen Koen Loete neemt afscheid van papa Valeer (93): “Dankbaar voor zo’n lang en mooi leven”

Valeer Loete en zijn vrouw Annie kregen vier kinderen: Ann, de tweeling Lieve en Hilde, en ook Koen Loete als jongste kind. “Het is een afscheid met tranen en een krop in de keel. Maar ook met veel dankbaarheid voor een mooi en lang leven”, zegt Koen Loete. “Ons pa was 92 jaar in topvorm, maar geraakte het laatste jaar wat op de sukkel. Met corona, een dubbele longontsteking en een gebroken heup ging het steeds moeilijker. Maar we moeten nu vooral dankbaar zijn voor het mooie leven dat hij gehad heeft. In augustus zouden onze ouders hun zestigste huwelijksverjaardag vieren, maar dat zal niet meer lukken.”