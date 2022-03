Schepen Koen Loete (CD&V) voor rechter na kritiek op stadsbestuur... waar hij nu zelf deel van uitmaakt: “Ik was verontwaardigd, maar zou het nu anders aanpakken”

Landegem/Deinze Paul (77) en Nelly (77) bouwen huis voor zoon Frédéric (35) en tien andere mensen met beperking: “Zo kan onze zoon zijn leven verder leiden als wij er niet meer zijn”

Om hun zoon Frédéric (35) voor de rest van zijn leven een veilige thuis te geven, bouwen Paul Raman en Nelly Van Houcke in Landegem een woning voor mensen met een beperking. Frédéric heeft het syndroom van Down en woont nog bij zijn ouders, maar in mei verhuist hij naar het Klaversnest. “Wij voorzien de bakstenen en De Vierklaver, de zorginstelling waar Frédéric werkt, zorgt ervoor dat hij zijn leven verder kan leiden zoals hij het gewoon is”, zegt Nelly.

