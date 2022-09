Roger De Vlaeminck Classic zonder Roger: “Nog steeds herstellende van fietsongeval”

Zaterdag kan je tussen 8 en 11 uur starten in het sportcafé aan het zwembad van Eeklo. Je kiest uit tochten van 53, 75 of 120 kilometer door het Meetjesland. Normaal is Roger De Vlaeminck er altijd bij, maar dat zal zaterdag niet het geval zijn. “Roger laat zich dit jaar excuseren. Hij is nog altijd herstellende van zijn fietsongeval”, zegt Luc Lammertyn. “We gaan wel voor een grote wenskaart zorgen. Elke deelnemer kan die tekenen en Roger zo beterschap wensen. We gaan die later dan aan hem overhandigen.”