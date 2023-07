Reus Medar gaat terug naar Tour de France: “Zelfs Biden en Poetin zien hem op televisie”

Stad Eeklo energiear­moe­de aanpakken via sociale aandelen

Via het Europese project 'POWER UP!' wil Stad Eeklo energiearmoede aanpakken en zorgen dat iedereen in Eeklo toegang heeft tot lokale betaalbare, hernieuwbare energie. Daarvoor werden sociale aandelen gecreëerd in Eeklo.