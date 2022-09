Repair Café Eeklo in Kringloopwinkel

In het Repair Café kan iedereen langskomen met elektrische toestellen, kleren, textiel, juwelen of lederwaren en wie het creatief voelt kriebelen, kan deelnemen aan de gratis workshop ‘Nieuwe creaties met kapotte juwelen’. Bezoekers die zich met materiaal aanmelden worden verwelkomd aan de ingang van de winkel en doorverwezen naar het nieuwe gedeelte waar de herstellingen worden uitgevoerd. In volgorde van aankomst en naar gelang het te herstellen voorwerp, kan je terecht bij een reparateur. Moet je even wachten voor het je beurt is, dan kan je iets drinken in de cafetaria of een praatje slaan. Alle herstellingen zijn gratis, behalve eventuele wisselstukken.