Reginald Moreels komt naar pop-uptheater De Herbakker

Lotenhulle/Ruiselede Evy moet afscheid nemen van paard Idalgo na aanrijding: “Fietser joeg hem op stang en zette weide open”

Amazone Evy Meurisse (34) uit Lotenhulle (Aalter) is op zoek naar tips die kunnen leiden tot de ontmaskering van een fietser die het in de streek gemunt heeft op paarden door hen op stang te jagen. Zaterdagavond moest ze met een gebroken hart afscheid nemen van haar geliefde paard Idalgo nadat het op de weg tussen Aalter en Ruiselede door een auto was aangereden en een gebroken been opliep. “We vermoeden dat Idalgo niet alleen is opgejaagd maar zelfs uit de weide is losgelaten”, klinkt het.

30 oktober