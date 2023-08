Stad in rouw na overlijden Zuster Monica (84), tien jaar directrice van Ten Doorn: “Over bijna elke leerling kende ze wel een anekdote”

Het overlijden van Zuster Monica Van Kerrebroeck (84) doet ook in Eeklo herinneringen opwaaien. Ze gaf er eind jaren zestig eerst les, en was van 1971 tot 1981 directrice van Ten Doorn. Later bleef ze nog lange tijd lid van het schoolbestuur. “Een krachtige persoonlijkheid. Vooruitziend en altijd meelevend”, schetst persoonlijke vriend Koen Loete. Dit is haar link met het Meetjesland.