Productie Vandemoortele stilgelegd na vocht in isolatiepanelen

De hitte van de afgelopen weken heeft ook zijn sporen gelaten bij voedingsbedrijf Vandemoortele. “Door de extreme temperaturen is er in de grote diepvriezer meer condens ontstaan", zegt woordvoerder Marc Croonen. “Het vocht dat vrijkwam is in de isolatiepanelen getrokken, waardoor twee panelen naar beneden zijn gevallen. We hadden dit gelukkig op tijd opgemerkt waardoor we de diepvries tijdig konden ontruimen en niemand in gevaar kwam.”

Doordat de frigo niet meer in gebruik is, moest de productie gisteren noodgedwongen stilgelegd worden. Vandemoortele hoopt tegen volgende week terug operationeel te zullen zijn. “Vandaag laten we de stilgelegde lijnen van gisteren reinigen en laten we het vocht uit de panelen drogen", vervolgt Croonen. “Daarnaast gaan we op zoek naar een alternatief om onze producten bijvoorbeeld rechtstreeks over te laden in de koelwagens. We hopen dat de problemen begin volgende week van de baan zijn.”