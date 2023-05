Prinsenhofstraat vijf dagen dicht voor doorgaand verkeer

Komt Meneer Daan terug naar Klavertje Vier? Als het van de ouders afhangt alvast wel: “Onze school is niet meer dezelfde zonder hem”

Binnen de zes weken moet de top van het GO!-onderwijs een beslissing nemen over het lot van Meneer Daan, de geschorste directeur van Het Klavertje Vier in Knesselare (Aalter). Ouders van kinderen van het schooltje steunen Daan Terriere opnieuw met spandoeken. “Waarom moet een intern onderzoek over zulke lichte zaken een heel schooljaar duren? Schandalig is het”, klinkt het.