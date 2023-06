Prinsenhofstraat twee dagen afgesloten wegens plaatsen stelling

Spaargids.be Bijna 12.000 vakantie­gan­gers liepen vorig jaar ernstig letsel of ziekte op: hoe ben je optimaal verzekerd tegen pech op reis?

Vakantie: eindelijk ontspannen, nieuwe dingen ontdekken, ervaringen opdoen... Maar het kan ook lelijk tegenvallen: een ongeval op reis, ziek worden of vervroegd moeten terugkeren, omdat iemand uit de familie is overleden. Gelukkig kan een reisverzekering soelaas bieden. Spaargids.be legt uit waarom zo'n dekking zijn - beperkte - kost absoluut waard is.