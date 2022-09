Prijzen voor huizen en appartementen in Eeklo stijgen

Eeklo Kaaifees­ten luiden alarmbel: “Onze buffer is op, nog één jaar slecht weer en we zitten in de problemen”

De organisatoren van de Kaaifeesten in Eeklo luiden de alarmbel. De voorbije zes jaar werd verlies gedraaid, door corona en het slechte weer. Het eerste weekend van oktober moét het goed weer zijn, of de grootste kermis van het Meetjesland komt in slechte papieren. De buffer is op!

8 september