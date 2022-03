PORTRET. Wie is Michiel Steenbeke, het nieuwe baasje van de ‘naakte reus’? “Je moet opvallen. Ik neem hem zelfs mee naar de Tour de France”

Maldegem Mariama (40) maakt opvallende entree in Rotary: “Na zo’n warme ontvangst wil ik iets terugdoen voor de mensen hier”

Ze is vrouw, jong, zwart en moslima. Alles wat je misschien niet meteen met Rotary associeert. Maar Mariama Sylla (40) maakt wel haar opvallende entree bij Rotary Maldegem. Tien jaar geleden vluchtte ze uit Guinee naar ons land, en ondertussen is ze hier perfect geïntegreerd. “Maldegem heeft veel voor mij gedaan. Hoog tijd om ook iets terug te doen”, zegt ze. Dit is haar verhaal.

