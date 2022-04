Pop-uptheater kost stad Eeklo aardig wat geld: “Enige alternatief om toch cultuur aan te bieden”

Eeklo Geen nooddorp, maar wel ‘noodhuis’ voor 45 Oekraïense vluchtelin­gen in oud klooster

Komt er een ‘noodhuis’ voor 45 Oekraïense vluchtelingen in het leegstaand klooster in de Kloosterakker? Die mogelijkheid wordt bekeken door de stad Eeklo en het College ten Doorn. De laatste zusters vertrokken er in december, waardoor er nu 25 kamers leegstaan. De komende dagen wordt het dossier afgeklopt. Dit is de stand van zaken.

29 maart