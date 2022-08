Politie Meetjesland geeft verkeerstips aan schoolgaande jeugd (en hun ouders): “Oefen nu alvast de veiligste route”

Deinze/Meetjesland Van sportieve City Triathlon tot gezellige dierendag: onze weekend­tips voor Deinze en het Meetjes­land

Het einde van de zomervakantie is zicht en de hittegolf stilaan voorbij. Vooraleer we weer boterhammen moeten smeren voor de kroost of onze paraplu vanonder het stof moeten halen, halen we nog eens alles uit de kast in het weekend van 27 en 28 augustus in het Meetjesland en Deinze. Een triatlon, een artistieke take-over en het meest marginale feestje van het Meetjesland zijn slechts een greep uit het ruime aanbod.

25 augustus