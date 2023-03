Politie Meetjesland controleert deze week je snelheid in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins

Politiezone Meetjesland houdt deze week snelheidscontroles in Mandeweegsken, de Raverschrootstraat, de Brugsesteenweeg en in de Sint-Laureinsesteenweg in Eeklo. Daarnaast controleren ze de snelheid in de Nieuwstraat en in Eindeken in Kaprijke. Ook in Sint-Laureins houden ze de snelheid in de gaten in de Kruiskenstraat en in de Leemweg. Snelheidsduivels zijn bij deze gewaarschuwd.